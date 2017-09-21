トルコ人ピアニストのメロディーが、猫たちに恍惚感をもたらす【動画】

スプートニク日本
Dumanさんは、ピアノを演奏しはじめると猫がすっかり甘えん坊になってしまった動画を投稿して人気者になった。
Öncelikle, doğumgünümü hatırlayıp mesaj atan herkese çok teşekkür ederim, bazı mesajlar beni gerçekten çok duygulandırdı..🙏 Hayatın bana sunduğu en güzel hediye evlatlarım.. Yeni yaşımdan, ve geri kalan tüm hayatımdan dileğim, evlatlarımın sağlıklı, huzurlu olması ve çok daha fazla hayvana faydalı olabilmek.. Onlar var oldukça, her doğumgünü güzel, her yeni yaş güzel 🙏😊 Hediye yollamak istediğini söyleyenler olmuş mesajlarda.. Çok teşekkür ederim düşünenlere.. Ama bana bir hediye vermek istiyorsanız, bir sokak hayvanını besleyin, doyurun.. Benim için en güzel hediye bu 🙏🙏.. "First of all thanks to everyone who remember my birthday and send messages. Some of them really touched me. Best presents by earth are my kids. My all wishes for my new age and rest of life is the best life for all my pets and to be more useful to more animals.. With them; all ages and birthdays are beautiful.. 😊🙏 There are somebodies who wants to send some birthday presents. I am very appreciate to them but if you want to give me birthday presents, please feed some street animal, give them love. Thats the best present for me.. 🙏🙏"
猫は感情が抑えきれず、Dumanさんに頬ずりをしたり、手を掛けたりしている。
Dumanさんは最近、フォロワーの１人から送られた動画を投稿した。ナミクという名の目の見えない猫の動画だった。
スマートフォンでDumanさんが演奏する動画を再生したところ、ナミクはその音を聞いてスマートフォンを引き寄せて抱きかかえ、音楽に聞き入った。
"Bugüne kadar gelen mesajlar arasında en duygulandığım bu oldu.. Görme engelli bu güzel kediciğin adı Namık imiş. Ne zaman benim videolar açılsa böyle yapıyormuş.. İzlerken öyle duygulandım, öyle etkilendim ki.. Hep mutlu ol Namık.. 🙏🙏".. "This has been the most touching message i've ever recieved. This beautiful blind cat's name is Namık. They say he acts that way whenever he is shown my videos. It's so impressive for me… Always be happy Namık! 🙏🏽🙏🏽"
先の報道によると、中国のゲームセンターに、生きた子猫を景品にしたUFOキャッチャーが登場した。
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