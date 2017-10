グーグル翻訳の音声を使って作曲！　インドネシアのミュージシャン【動画】

スプートニク日本

『ホットドッグが好きだ。だってそれは犬じゃないから』とグーグル翻訳の音声で歌う曲が出来上がった。

Heiakim Musicさんはテイラー・スウィフトの『Look What You Made Me Do』をアレンジし、同様のグーグル翻訳の音声で歌う部分を原曲に追加した。

さらに、フォロワー3000人を記念し、彼は感謝の気持ちをこめて作曲。口ずさむのはとても簡単だ。歌詞は「3、0、0、0。3、0、0、0」となっている。