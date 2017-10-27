米空軍、子供の夢壊す「サンタはいない」ツイート

米空軍がサンタクロースは存在しないとするツイートをしたことに、多くの人が憤慨した。

スプートニク日本

ホワイトマン空軍基地（ミズーリ州）とマイノット空軍基地（ノースダコタ州）がツイッター上でどちらの部隊が強いかを言い争っていると、米空軍の公式アカウントが参加し「はい、おしまい。君たちが僕に他の選択肢を与えてくれないんだよ。１週間テレビ抜き！」と冗談気味にコメント。

それでも口論が続いたため、空軍の公式アカウントは過激な措置に出て「こんなことはしたくなかったんだが、君たち２人がやめられないなら…サンタは今年君たちに何も持ってこないだろう…実在しないからだ！」とツイートした。

We didn't want to have to do this, but if you 2 can't get along we must…Santa will bring you nothing this year…becuase he isn't real! — U.S. Air Force (@usairforce) 25 октября 2017 г.

サンタクロースが存在しないと公式に認めたことにツイッターユーザーは憤慨し、子供の夢を壊すものだと非難した。

北アメリカ航空宇宙防衛司令部（NORAD）が１２月にレーダーでサンタを追跡することは毎年恒例の行事になっている。