インスタから見た２０１７年、世界で最も人気の都市　ロシア大健闘【写真】

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第１位はニューヨーク（米国）。２位はロンドン（英国）、そして３位にモスクワ（ロシア）が入った。
ベスト１０入りしたのはサンパウロ（ブラジル）、パリ（フランス）、ロサンジェルス（米国）、サンクトペテルブルク（ロシア）、ジャカルタ（インドネシア）、イスタンブール（トルコ）、バルセロナ（スペイン）。つまりベスト１０に２都市が入ったのは世界大国のロシアと米国となった。
- ニューヨーク（米国）© Sputnik/ Ekaterina Chesnokova
- ロンドン（英国）© Sputnik/ Alex McNaughton
- モスクワ（ロシア）© Sputnik/ Grigoriy Sisoev
- サンパウロ（ブラジル）© Sputnik/ Alexander Vilf
- パリ（フランス）© Sputnik/ Kristina Afanasyeva
- ロサンジェルス（米国）CC0 / Pixabay
- サンクトペテルブルク（ロシア）© Sputnik/ Alexey Kudenko
- ジャカルタ（インドネシア）© REUTERS/ Beawiharta
- イスタンブール（トルコ）© Sputnik/ Ruslan Krivobok
- バルセロナ（スペイン）© Sputnik/ Vladimir Astapkovich
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© Sputnik/ Ekaterina Chesnokova
ニューヨーク（米国）
人気ランキングは今年一番多く写真が撮られた場所の地名のタグを集計して得られたもの。
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