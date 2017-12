スプートニク日本

パターソン氏によると、プーチン大統領は統一への意欲を示すインスピレーションの源泉として選ばれた。

パターソン氏は「クリスマスはリラックスして、統一と平和について考える理想的な時間です」と指摘した。

例えば、Tシャツには「クリスマスはハックされた。すべての人にプレゼント」(Christmas is hacked. Gifts for everybody) という文と、プーチン大統領がプリントされている。

Американский дизайнер посвятил рождественскую коллекцию одежды Владимиру Путину. pic.twitter.com/FM93fNQQU1 — Павел Князев (@knyazpavel) 22 декабря 2017 г.

