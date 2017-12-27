Vogue版２０１７年女性ベストドレッサーランキング【写真】

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女優のニコール・キッドマン、ナタリー・ポートマン、エマ・ストーン、 クレア・フォイ、ゼンデイヤ、ルース・ネッガや、歌手やモデルのリアーナ、ゾーイ・クラヴィッツ、ソランジュ、またブリジット・マクロン仏大統領夫人が選ばれた。
Vogueは、普段着やドレスを評価して最もおしゃれな女性たちを選んだ。
ランキングでは、リアーナが５月にファッションの祭典「MET GALA」で着用したコム・デ・ギャルソンの「布の花びら」でできた露出度の高いドレスについて言及された。
© AP Photo/ Invision/Vianney Le Caer
リアーナ
またオスカー女優ニコール・キッドマンが全米映画俳優組合賞（SAG賞）の授賞式で着たスパンコールのついた緑色の「クジャクのドレス」も注目された。
© AFP 2017/ Frederic J. Brown
ニコール・キッドマン
またVogueは、エレガントなルイ・ヴィトンの洋服を着ることの多いブリジット・マクロン仏大統領夫人もベストドレッサーに選んだ。
- ブリジット・マクロン© Sputnik/ Irina Kalashnikova
- クレア・フォイ© AP Photo/ Invision/Chris Pizzello
- ナタリー・ポートマン© AP Photo/ Invision/Jordan Strauss
- ゼンデイヤ© AP Photo/ Invision/Chris Pizzello
- ゾーイ・クラヴィッツ© AP Photo/ Invision/Evan Agostini
- エマ・ストーン© AP Photo/ Matt Sayles/Invision
- ルース・ネッガ© AP Photo/ Invision/Jordan Strauss
- ソランジュ© AP Photo/ Invision/Charles Sykes
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© Sputnik/ Irina Kalashnikova
ブリジット・マクロン
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