ロシア漁師が捕獲した衝撃的な海の化物たち【写真】

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同紙によると、漁師ロマン・フョードルツォフさんがツイッターに８本に枝分かれした肢部や人間のような歯を持つ生物の写真を投稿したのはこの数ヶ月以内のこと。
WTF? pic.twitter.com/we7D7gwGZU— Роман Федорцов (@rfedortsov) 27 декабря 2017 г.
Fall asleep… We are waiting for You… pic.twitter.com/8UVx97a8wi— Роман Федорцов (@rfedortsov) 27 ноября 2017 г.
フョードルツォフさんのアカウントにはロシアのメディア「ＴＪ」も注目しており、フョードルツォフさんの写真を「ファンタスティック・ビースト２」と名付けた。
Quick rise from the depths pic.twitter.com/XMs8PaMLya— Роман Федорцов (@rfedortsov) 17 декабря 2017 г.
Linophryne Brevibarbata,commonly called the “Bearded SeaDevils”.This is a female😜— Роман Федорцов (@rfedortsov) 24 ноября 2017 г.
Удильщик.Называют «Бородатый Морской Дьявол».Это девочка 😜 pic.twitter.com/sIB6pkEQVL
- ロシア漁師が捕獲した衝撃的な海の化物たち
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ロシア漁師が捕獲した衝撃的な海の化物たち
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