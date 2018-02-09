任天堂スイッチ所有者、まもなくゴールドポイントで支払可能に

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将来のアップデート後に変更が適用される。ゴールドポイントは獲得してから1年間有効だ。
ニンテンドーファンは、２０１６年の会員サービス「マイニンテンドー」立ち上げ以来、アプリ内アイテム、特別割引など、さまざまな特典を受けている。
From early March, you’ll be able to use #MyNintendo Gold Points in #NintendoSwitch #eShop.— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 8 февраля 2018 г.
More details here: https://t.co/a6GSxZ45AL pic.twitter.com/MipJDaQPkh
３月上旬からはマイニンテンドーで貯めたゴールドポイントを使い、自分のデバイスから「ニンテンドーeショップ」やウェブサイトでスイッチのダウンロードゲームや追加コンテンツなどを購入できる。
レートは１ゴールドポイント１円となっている。 スイッチ、3DS、またはWii Uのダウンロードゲームを購入すると価格の５％Nのゴールドポイント、スイッチのパッケージ版ゲームの購入では１％のポイントが貯まる。
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