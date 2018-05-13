韓国の菓子職人、食べるのが非常に惜しいリアルな花のケーキを制作【写真】

インスタグラムで「Atelier Soo」のニックネームで有名なソウルのシェフが、既に５年以上、バタークリームでできたリアルな花で飾った驚くべきデコレーションケーキやカップケーキなどを作り続けている。これら色彩豊かな食べられるブーケを一目ご覧下さい。
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このシェフは、お菓子は単に美味しいだけでなく、美しくなければならないと確信している。
Публикация от 청담 수케이크 (atelier soo) (@soocake_ully) 23 Апр 2018 в 12:04 PDT
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Публикация от 청담 수케이크 (atelier soo) (@soocake_ully) 1 Мар 2018 в 11:34 PST
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Публикация от 청담 수케이크 (atelier soo) (@soocake_ully) 4 Фев 2018 в 9:27 PST
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