赤外線マクロ撮影した「別の惑星」の植物の写真【写真】

ロンドンのフォトスタジオの写真家マーカス・ウェントさんが、魅力的なプロジェクトSuprachromacyを作成した。ウェントさんは、カナリア諸島の植物を赤外線マクロ撮影した。
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赤外線マクロ撮影された植物（主に多肉植物）は、別の惑星のもののように見える。
Публикация от FIELD.IO (@field_io) 7 Мар 2018 в 11:25 PST
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Публикация от FIELD.IO (@field_io) 8 Мар 2018 в 9:52 PST
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Публикация от FIELD.IO (@field_io) 23 Фев 2018 в 3:02 PST
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