ロシアの菓子職人、おとぎ話のケーキを製造【写真】

スプートニク日本
後者に当たるのが、カリーニングラード出身の３１歳のシェフ、エレーナ・グヌートさん。
エレーナさんは独自のスタイルで、信じられないほどおとぎ話のようなデコレーションケーキを作っている。
ケーキを花や絵画のコピー、食べられる「磁器人形」で飾るのだ。
Мое обращение ко всем влюблённым, с которыми нам предстоит работать, которым мы будем делать торты для вашего праздника!!)) Давайте в этом году свадебные торты будут чуть более необычными🤗 призываю вас к нестандартным свадебным тортам, ведь есть множество красивых цветов, помимо белого и кремового, столько красивых тем, которые можно развивать!!))) спасибо что вы у нас есть))) до скорых встреч❤️
エレーナさんは自らの作品の写真をインスタグラムで公表しており、およそ１５万人がエレーナさんによる芸術をフォローしている。
Дооооброе утро!!!!☺️ я снова в поисках! Мне все мало….) нашей команде нужен ещё один работник!) пожалуйста прочитайте внимательно- работы много!…. опыт работы обязателен в сборке бисквитных, муссовых тортов, десертов…, мед книжка, график 5/2, выходные плавающие, з/п 170 руб/час, место работы ул. Артиллерийская 77, автобусы до нас добираются, официальное трудоустройство🤗 звоните или пишите- вотсап +7 (921) 710-58-21, вам ответит Ирина Александровна!) Желательно сразу отправляйте ссылку на ваш аккаунт, мне для начала просто необходимо познакомиться с вашими работами!!!) всем хорошего дня😙❤️
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