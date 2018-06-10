握手対決　マクロン氏、トランプ氏の手にくっきり跡を残す【写真】

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「これは２５秒間の掴み合いではなかった」と英紙テレグラフは、トランプ氏がパリを訪問した際に見せた握手に言及。だが、「カナダ開催のＧ７サミットで米首脳との疑いなく気まずい会談のあいだ」マクロン氏は未だにトランプ氏の手に指の白い跡が残るような握手ができたと同紙は強調する。
Lashing out at the G7?— dwnews (@dwnews) 9 июня 2018 г.
Just as tensions between the US and Europe become more apparent, this is what Donald Trump's hand looked like after he shook hands with France's Emmanuel Macron https://t.co/cHCOY46NnB pic.twitter.com/h8pZ4Cozj3
両首脳は続いて「正しいことを」述べた。つまり、米国がＥＵ製鉄鋼製品やアルミニウム製品に関税を発動し、欧州との軋轢を生んでいる問題について、進歩が可能だと主張した。だが、握手は彼らが「波長を同じくする」とは到底言えないことを示唆している。
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