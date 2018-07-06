米国人女性、独立記念日に毎年着ていたのはパナマ国旗が描かれたＴシャツだった－Ｗ杯で気づく【写真】

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チーズマンさんはツイッターに「私の祖母は、星と赤・白・青のストライプ入りの同じＴシャツを毎年７月４日に着ています。もう２５年以上になります」と投稿した。
チーズマンさんは「Ｗ杯のおかげでこれがパナマの国旗であることに気づきました。２５年以上の国家反逆だ！」とジョークを飛ばしている。
パナマ代表は今回Ｗ杯に初出場した。
My grandma has worn the same shirt with red, white, blue, and stars to celebrate the 4th of July for more than 25 years. Every year, she wears the exact same shirt.— Dale Cheesman (@dalecheesman4) 2 июля 2018 г.
Thanks to the #WorldCup we finally noticed it's the Panama Flag.
Over 25 years of treason. pic.twitter.com/j9sLoWo9QY
チーズマンさん一家はこの出来事を笑って受け入れたが、チーズマンさんがツイッターに投稿した後、パナマの大勢の住民がチーズマンさんの祖母を支持し、１１月３日のパナマ独立記念日にこのＴシャツを着用し、パナマを訪れるよう提案した。
Here's Nana in 2002 with the shirt for proof pic.twitter.com/rIFYBW5Cvf— Dale Cheesman (@dalecheesman4) 3 июля 2018 г.
なおチーズマンさんの祖母はこの発見に気を落とすことはなく、家族の伝統であるため、今後もこのＴシャツを着る意向だという。
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