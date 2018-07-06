米国人女性、独立記念日に毎年着ていたのはパナマ国旗が描かれたＴシャツだった－Ｗ杯で気づく【写真】

米国人女性は、米独立記念日に毎年着ているＴシャツには米国の国旗が描かれていると思っていた。米テキサス州ヒューストンに住むデイル・チーズマンさん一家は、祖母が米独立記念日を記念して２５年間毎年着ていたＴシャツには、実はパナマの国旗が描かれていたことを発見した。ロシアで開催中のサッカーＷ杯のおかげで気づいたという。パナマ代表は今回Ｗ杯に初出場した。