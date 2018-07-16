ピンクゴールド製のスケート靴　メドベージェワがお披露目【写真】

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「ピンクゴールドの完璧。この信じられない刃の最初の所有者になることは非常に光栄です」とメドベージェワはインスタグラムで報告。「この刃はただの道具ではなくなりました。この刃は本物のピンクゴールドで作られたジュエリーになりました。ありがとう。P．S．ラインストーンで靴をカスタムすることはとても興味深かったです。」
Rose Gold perfection by favorite @johnwilsonblades This is a great honor for me, to be the first owner of this incredible blades. These blades became not instrument only, these blades are jewels, made by real Rose Gold. Thanks to @johnwilsonblades P.S. Had so much fun to custom my boots by @edeaskates with crystals✨… Совершенство из Розового Золота от любимых @johnwilsonblades Для меня большая честь, быть первым обладателем этих невероятных лезвий. Эти лезвия стали не просто инструментом, эти лезвия стали ювелирным изделием, сделанным из настоящего Розового Золота. Спасибо @johnwilsonblades П.С. Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки от @edeaskates стразиками✨
またメドベージェワは最近、着物姿の写真を投稿。フォロワーからの大きな反応を呼び「日本の女神」という声も上がった。
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