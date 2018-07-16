ピンクゴールド製のスケート靴　メドベージェワがお披露目【写真】

平昌五輪で銀メダルを２個獲得し、世界選手権で２度首位に輝いたフィギュアスケートのエフゲニア・メドベージェワは、新シーズンに使うスケート靴をお披露目した。メドベージェワは現在、ブライアン・オーサー氏のもとカナダで練習している。