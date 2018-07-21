水上にヨットが「浮く」絶景とは【写真】

入江「カーラ・マカレラ」は、錨を下ろしたヨットが宙に浮いているかのように錯覚するほどの驚きの透明度を誇る。
スプートニク日本
地中海に浮かぶスペイン・マノルカ島の入江には、この光景を目に収めようと数千人の観光客が訪れる。
Публикация от Kicca (@kikka.7321) 9 Июл 2018 в 2:25 PDT
Публикация от Kicca (@kikka.7321) 9 Июл 2018 в 2:25 PDT
Публикация от Rolling Pandas (@rolling_pandas) 11 Июл 2018 в 11:29 PDT
Публикация от Rolling Pandas (@rolling_pandas) 11 Июл 2018 в 11:29 PDT
Публикация от Russ Dorgan (@russd40) 8 Июл 2018 в 10:22 PDT
Публикация от Russ Dorgan (@russd40) 8 Июл 2018 в 10:22 PDT
Публикация от Alessandro Tarantino (@ale_tarantino) 8 Июл 2018 в 7:41 PDT
Публикация от Alessandro Tarantino (@ale_tarantino) 8 Июл 2018 в 7:41 PDT
関連ニュース
ロシアの最も美しい村を発表
もっとも素敵で神秘的な神社、ツイッターで見つかる
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)