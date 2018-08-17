すごい魔法！？　視線ひとつで冷蔵庫、ソファが踊るフラッシュモブが集結【動画】

１９９６年封切りで、一世を風靡した米映画『マチルダ』の主人公、超能力少女の有名な一場面を再現するフラッシュモブが#MatildaChallengeでツィッター上に一挙に集結した。

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主人公のマチルダは物に一瞥をくれるだけで動かし、空中に持ち上げてしまう超能力を有している。

放映から２２年が経過した今、子どもの当時、当時この場面に感動した、今やいい年の大人たちがSNS上でこれを再現した動画をアップしはじめた。映画では魔法のように家具が空中に浮いて踊りはじめるが、フラッシュモブでは友人たちが黒子となり、いろんな物を動かしては、主人公役の迫真の演技を応援している。

This one has a DOG #MatildaChallenge https://t.co/1lyawgcNpr — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 13 августа 2018 г.

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