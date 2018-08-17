すごい魔法！？　視線ひとつで冷蔵庫、ソファが踊るフラッシュモブが集結【動画】

スプートニク日本
主人公のマチルダは物に一瞥をくれるだけで動かし、空中に持ち上げてしまう超能力を有している。
放映から２２年が経過した今、子どもの当時、当時この場面に感動した、今やいい年の大人たちがSNS上でこれを再現した動画をアップしはじめた。映画では魔法のように家具が空中に浮いて踊りはじめるが、フラッシュモブでは友人たちが黒子となり、いろんな物を動かしては、主人公役の迫真の演技を応援している。
Un poquito de #MatildaChallenge 🤪 pic.twitter.com/gKvpvKNXti— Catalina ღ (@catarebolo) 10 августа 2018 г.
Y qué me rifo el #MatildaChallenge en la cabina de @ExaCuernavaca!— 🔺Sergio Ibieta🔻 (@exa_ibieta) 13 августа 2018 г.
Jajaja #SinS3ALas3 en Lunes!!! ✌🏽✌🏽 pic.twitter.com/MGenaLdbiT
#MatildaChallenge sale mal pic.twitter.com/vleEeNIBQ0— Facu (@Facu55facu) 13 августа 2018 г.
This one has a DOG #MatildaChallenge https://t.co/1lyawgcNpr— Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 13 августа 2018 г.
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)