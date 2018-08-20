「ミセス・ロシア２０１８」の女王が決定【写真・動画】

モスクワでミセスのためのコンテスト「ミセス・ロシア２０１８」が開かれ、モスクワの北西にあるトヴェリ州出身のアンナ・テレギナさんが優勝した。
スプートニク日本
コンテストは２０００年から開催されており、家族・母親・子供を支援している基金「女性の惑星」が主催している。
Публикация от Фонд #ПЛАНЕТАЖЕНЩИН 1998-2018® (@missismoscowmissisrussia) 18 Авг 2018 в 3:54 PDT
Публикация от Фонд #ПЛАНЕТАЖЕНЩИН 1998-2018® (@missismoscowmissisrussia) 18 Авг 2018 в 3:54 PDT
Миссис Россия 2018 — Анна Телегина @telegina_life г. ТВЕРЬ, 2 ДЕТЕЙ! #планетаженщин #миссисроссия2018
Публикация от Фонд #ПЛАНЕТАЖЕНЩИН 1998-2018® (@missismoscowmissisrussia) 18 Авг 2018 в 2:17 PDT
Миссис Россия 2018 — Анна Телегина @telegina_life г. ТВЕРЬ, 2 ДЕТЕЙ! #планетаженщин #миссисроссия2018
Публикация от Фонд #ПЛАНЕТАЖЕНЩИН 1998-2018® (@missismoscowmissisrussia) 18 Авг 2018 в 2:17 PDT
関連ニュース
「ミス・アメリカ」、水着審査を廃止。なぜ？
ミセス・ワールド、交通事故で亡くなる
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)