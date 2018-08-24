「世界で最も稼いだ男性俳優」ランキング発表：1位は誰？【写真】

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2位は、元プロレスラーのドウェイン・ジョンソンで、1億2400万ドルを稼いだ。
3位は、アイアンマンでお馴染みのロバート・ダウニー・Jr。収入は、8100万ドルだった。
4位は、映画『アベンジャーズ』でロバート・ダウニー・Jrと共演したクリス・ヘムズワースで、6450万ドルだった。
5位に入ったのは、4550万ドルを稼いだジャッキー・チェン（６４）。
6位は、ウィル・スミス（4200万ドル）、7位は、ボリウッドのスター、アクシャイ・クマール（4050万ドル）、8位は、コメディ俳優のアダム・サンドラー（3950万ドル）、９位は、ボリウッドのもう1人のスター、サルマーン・カーン（3850万ドル）、そして10位は、再び映画『アベンジャーズ』からキャプテン・アメリカ役のクリス・エヴァンス（3400万ドル）だった。
- ドウェイン・ジョンソン© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
- ロバート・ダウニー・Jr© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
- クリス・ヘムズワース© AFP 2018 / Angela Weiss
- ジャッキー・チェン© AFP 2018 / Frederic J. Brown
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