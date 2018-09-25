国連総会に赤ちゃん！日本代表団がびっくり仰天【写真】

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アーダーン首相が国連総会の「ネルソン・マンデラ平和サミット」で演説している間は、パートナーのクラーク・ゲイフォードさんが娘の二ーブちゃんを抱いていた。
アーダーン首相は６月２１日に二-ブちゃんを出産、６週間の産休を取り、８月上旬に職務に復帰した。首相は母乳を与えているため、６日間のニューヨーク訪問に二ーブちゃんを同伴することになった。
New Zealand PM is at #UNGA with her newborn. A first in UN history. As Ms Ardern does PM work, her partner Mr Gayford cares for the First Baby👪 pic.twitter.com/VBJMjraDNp— ft (@tufre80) 25 сентября 2018 г.
パートナーのゲイフォードさんは、二ーブちゃんのために用意された入構証の写真をツイッターに投稿し、ある瞬間を目撃して驚いた日本代表団についてコメントした。
「会議室でオムツを替えていた時にちょうど入ってきた日本代表団の驚いた様子を撮影したかった。娘が生まれたその日に良い一口話ができた」
Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.— Clarke Gayford (@NZClarke) 24 сентября 2018 г.
I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.
Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX
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