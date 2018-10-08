世界の「ベストバー」トップ５０にロシアがランク入り【写真】

スプートニク日本
第３９位につけた「エル・コピタス」は、現在ランキングしている中では唯一のロシアのバー。
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⠀ Молния! Пожар! Абсолютное землетрясение! 💥💥💥 ⠀ El Copitas Bar занял 39 место в рейтинге «50-ти лучших баров мира»! Поразительный, грандиозный и залихватский результат! 🎯 ⠀ ⠀ Спасибо всем, кто вместе с нами изо дня в день неутомимо шёл к этой яркой и долгожданной победе. Мы жили этим результатом — ждали, усердно трудились, надеялись! Выдыхаем — не видать нам сегодня buenas noches! Урааа! 🚀 ⠀ ⠀ #elcopitasbar #followtherrabbits #mezcalhero #bestbar #bartender #cocktails #love #TheWorlds50BestBars
同店では、ラテンアメリカの料理と伝統的なお酒などを楽しむことができる。
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⠀ Повернуть вспять причинно-следственную связь, оказать достойное сопротивление петербургской хандре, превратить вечер пятницы в яркий праздник — призваны четыре великолепных коктейля из обновленного меню @elcopitasbar! 💥Ознакомься, вдохновись и начинай собираться — сегодня у нас будет абсолютный эге-гей! ⠀ ⠀ ⚡1. Orange Stormy ⠀ [ Светлый ром, апельсин, морковь и имбирь ] ⠀ ⠀ ⚡2. Pera Paloma ⠀ [Текила, грушевый сидр, грейпфрутовая содовая ] ⠀ ⚡3. Pina Margo ⠀ [ Текила, ананасовый сироп, ликёр из перцев анчо ] ⠀ ⠀ ⚡4. Bergamot Manhattan ⠀ [ Американский виски, красный сладкий вермут, французский травяной ликёр Benedictine ] ⠀ ⠀ Не прощаемся. До встречи в El Copitas Bar, амиго! ⠀ #elcopitasbar #followtherrabbits #mezcalhero #bestbar #bartender #cocktails #love
ランキングには、東京の「ハイ・ファイブ」と「ベンフィディック」の２店も選ばれた。
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