インスタ映え間違い無しの中国の崖の見た目は【写真】

スプートニク日本
崖の高さは数百メートル。砂岩や他の好物からなり、２４００万かけて形成された。
研究者は、甘粛張掖国家地質公園は地球のプレートの動きから生まれたと見ている。珍しい形状は風や雨、時の試練を経て形成された。
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Горные ландшафты Данься (Danxia) #РадужныеГоры находятся в Китае, они расположены в #НациональныйПарк «Чжанье Данься» #ZhangyeDanxia Landform #GeologicalPark), расположенном в 40 км от города Чжанье #Zhangye, расположенном в 279 километрах севернее Гуанчжоу. Недалеко от Шаогуань — столицу одноименного округа. Ученые полагают, что ландшафт #Чжанъе образовался еще в мезозойской эре и хранит в себе множество окаменелостей динозавров и останков растений того периода.
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)