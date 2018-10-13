信じられない色の森に旅行者たちが釘付け【動画】

米国の自然を撮影しているジャスティン・マクファーランドさんが、米ユタ州で見つけたカラフルな森をドローンで空撮し、インスタグラムに投稿した。
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動画は旅行に関する多くの人気アカウントがシェアし、多くの人がその美しさに感銘を受けた。
森は紫、紅色、緑色、赤色と非常に華やか。
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This Colorful Fall foliage captured by a drone flying high above northern Utah's Ogden Valley was shot by: @justin_mcvideo
Публикация от 🌎 EarthPix 🌎 (@earthpix) 11 Окт 2018 в 7:37 PDT
This Colorful Fall foliage captured by a drone flying high above northern Utah's Ogden Valley was shot by: @justin_mcvideo
Публикация от 🌎 EarthPix 🌎 (@earthpix) 11 Окт 2018 в 7:37 PDT
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