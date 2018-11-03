サンフランシスコ最高層ビルが「サウロンの塔」に変わった【写真・動画】

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多くの写真と動画が、ネットユーザーらによってＳＮＳに投稿された。
Happy Halloween. 🎃 Yes on C! pic.twitter.com/NPTBQVc5nk— Marc Benioff (@Benioff) 1 ноября 2018 г.
超高層ビル頂部のディスプレイは、２０１８年５月に芸術家のジム・キャンベル氏がアートプロジェクトの一環として設置した。ハロウィンを祝福して「サウロンの目」のディスプレイに変えて欲しいと求めたのは地元住民らで、１万１千人の請願署名を集めた。
More— Eric Arneson (@pangeaexpress) 1 ноября 2018 г.
Just another night in Mordor….. The Eye of Sauron from the view of a Nazgul.#halloween #lordoftherings #sauron #EyeOfSF #EyeOfSauron pic.twitter.com/7DXyluuFyk
「あなたたちが依頼し、私たちがその声を聞き届けました」－ ロシアメディアは、超高層ビル管理者のメッセージを紹介した。この言葉を裏付けるように、ネットユーザーたちは、不気味な「サウロンの目」を冠した超高層ビルの画像をたくさん投稿し始めた。
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