日本で２年前から美術館への侵入を試みている猫２匹が、ネットの人気者に【動画・写真】

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２０１６年夏、同美術館でペットの写真展が開かれていた時、黒猫が美術館に入ろうとした。警備員が猫の侵入を阻止する瞬間を捉えた写真は、ＳＮＳで瞬く間に拡散した。
チケット持ってなかった黒猫さんのこの後。「顔洗って出直してきますにゃー」 pic.twitter.com/jh9ggGiS1U— むくすけ (@mukusuke) 28 июня 2016 г.
それ以来、猫と警備員の攻防が始まった。猫は何度も美術館に入ろうとし、警備員は何度もそれを阻止した。
映像『入られんよ。can’t come in. 』（H301109）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #cat #onomichi pic.twitter.com/DweFZTC8nF— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 9 ноября 2018 г.
しばらくすると、黒猫には茶トラの相棒ができた。茶トラも美術館に侵入しようとした。尾道市立美術館によると、猫たちは約２年前から少なくとも週に２～３回は正面入り口から美術館に入ることを試みているという。
『鉄壁 solid defence 』（H301031）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi pic.twitter.com/ZxrDdhQQNY— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 1 ноября 2018 г.
映像『また明日。See you tomorrow. 』（H301031）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi pic.twitter.com/ENOlWIHYkl— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 31 октября 2018 г.
なお、黒猫の名前はＫｅｎちゃん、茶トラの名前はＧｏちゃん。美術館では２０１７年から２匹のグッズが販売されている。
ただ今、尾道灯りまつりの開催に合わせて夜間開館中。午後8時（入館は午後7時30分）まで開館中ですので、ぜひお立ち寄りください。 #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi #尾道灯りまつり pic.twitter.com/TQGUrbatsj— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 13 октября 2018 г.
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