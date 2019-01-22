昭恵夫人に露テクノパークツアーとアフリカマイマイ贈呈

スプートニク日本
学生はタンパク質と微量元素を多く含むよう改良したアオウキクサを紹介した。これは１００グラム摂取するだけでヒトの１日の必要摂取量の７０％を補う。１５０種のアフリカマイマイでこの植物がテストされており、うち１匹が昭恵夫人にプレゼントされた。
Пока Абэ в Кремле будет обсуждать с Путиным мирный договор, его первая леди в компании министра просвещения РФ Васильевой посещает Сколково. Уж кто-кто, а японцы в инновациях понимают. А вот подарили супруге премьера улитку. Хотя, говорят, она как раз инновационная) pic.twitter.com/0KeW3Jbvyj— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 января 2019 г.
昭恵夫人は、日本に持ち帰ることが可能か、そしてどんな餌を与えるべきかと質問した。
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