昭恵夫人に露テクノパークツアーとアフリカマイマイ贈呈

Пока Абэ в Кремле будет обсуждать с Путиным мирный договор, его первая леди в компании министра просвещения РФ Васильевой посещает Сколково. Уж кто-кто, а японцы в инновациях понимают. А вот подарили супруге премьера улитку. Хотя, говорят, она как раз инновационная) pic.twitter.com/0KeW3Jbvyj