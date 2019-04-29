日本で去りゆく平成時代の空気を詰めた缶詰が販売

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４月３０日で日本の平成時代が終わる。 その平成時代の空気を詰め込んだ缶詰の販売が、 岐阜県関市で始まった。
Say “thank you” to the Heisei era with a can of Hesei air https://t.co/o9JlQN57yE pic.twitter.com/X4S8Wro6Ql— sam-english (@Sam_English365) 26 апреля 2019 г.
関市の土産製造業者らは、市にある地区の地名が「平成」と漢字表 記されることから、自分たちはこうした空気の商品の特権を有して いると主張している。
A can filled with air from the #Heisei era anyone? #平成 #平成最後 pic.twitter.com/PMOQjmaLH6— Martin Aldrovandi (@martinaldro) 27 апреля 2019 г.
お土産の缶詰の中には、 空気の他に平成時代に鋳造された５円玉が入っている。 空気入り缶詰めの価格は１０８０円。メーカーはすぐに完売となる だろうと見込んでいる。
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