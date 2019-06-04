１０年間同じ数字に賭けた男性、５４０万円の大当たり

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１０年にわたり、１度忘れたのを除けば、男性はメリーランド州の同じ数字の宝くじを購入し続けた。
Look: Man's lottery numbers pay off after 10 years of trying https://t.co/ZwCggA101M pic.twitter.com/Os8IR9Kt8L— NewsBop! (@NewsBop) 30 мая 2019 г.
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米メリーランド州ボウイ市に住む男性（６２）が、宝くじに当選し、５万ドル（約５４０万円）を当てた。男性は匿名を希望し、職種も明かさなかった。だが忍耐強いことだけは確かだ。１０年にわたり、同じ数字で賭け続けたのだ。Upiが報じる。
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１０年にわたり、１度忘れたのを除けば、男性はメリーランド州の同じ数字の宝くじを購入し続けた。
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