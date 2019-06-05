メドベージェワがみんなを日本に呼んでいる！　カラフルな草原に魔法の滝があるよ！

スプートニク日本
メドベージェワが訪れたのは東京の豊洲にできたデジタルアートの超巨大没入空間、「チームラボ プラネッツ ＴＯＫＹＯ」。１万平方メートルのデジタル空間でメドベージェワは裸足になって虹の上を歩き回り、青、黄、緑の光線の中で瞑想し、３Ｄの滝にそっと触れた。
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Я не скрываю своей любви к Японии! Это сказочная страна! Вы только представьте: на 10 000 квадратных метрах раскинулся музей цифрового искусства teamlab Planets TOKYO, инсталляции его впечатляют! Там можно походить по самой настоящей - не виртуальной воде, понаблюдать за галлографическими карпами, за движением цветов, порисовать на водной поверхности. А еще полежать, посидеть на цветных лучах или потрогать волшебные трехмерные водопады, способов выражения себя множество! Можно запустить свою звезду во Вселенную со смартфона, потрясающе! Особенное впечатление на меня произвело трехмерное пространство, заполненное гигантскими сферами, которые плавают в разных подсветках. Люди могут дотронуться до сферы, и тогда она поменяет свой цвет. В этом музее весело, я провела в нем несколько часов и совсем не пожалела! Приезжайте в Японию, Ваш отпуск станет незабываемым. Это правда другой мир! #visitjapanru #JNTO,#tokyo #odaiba #toyosu #teamlabplanets #япония
メドベージェワはメッセージで「日本はファンタジーの国」とほめちぎり、日本大好きぶりを公言している。
「バーチャルじゃない、本物の水の上を歩いて、ホログラフィックの鯉、色の動きを見つめたり、水面に絵を描いたりできるし、カラフルな草原で寝そべったり、座ったり、３Ｄの魔法の滝に触ったり、自己表現の手段は尽きることがないの！
メドベージェワのインスタのメッセージは普段は短い。「チームラボ プラネッツ ＴＯＫＹＯ」はよほど強烈な印象を残したのだろう、エモーションいっぱいのメッセージは饒舌で、彼女の受けた深い感動とため息が伝わってくる。
メドベージェワはここで 数時間も過ごした。インスタの最後には再び日本愛が強調されている。
「日本にいらっしゃいよ！ 忘れられないバカンスになるわよ。ここは本当に別世界なんだから！」のセリフ。
世界のメドベージェワからこんなに宣伝されたら、是非とも足を運びたくなる。来年の東京五輪にむけてインバウンド増に弾みをつけたい日本にとって、メドベージェワは観光大使ナンバーワンだ。
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