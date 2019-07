マーベル・シネマティック・ユニバース「フェイズ４」発表　21年末までに公開の映画は？

スカーレット・ヨハンソン主演の「ブラック・ウィドウ」。フローレンス・ピュー、デヴィッド・ハーバー、レイチェル・ワイズも出演する。2020年5月1日に公開だ。

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios’ BLACK WIDOW with Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, and Rachel Weisz. Directed by Cate Shortland. In theaters May 1, 2020. pic.twitter.com/7WGECDIw3t

​「エターナルズ」は、MCUの新たなストーリーとキャラクターだ。アンジェリーナ・ジョリー、リチャード・マッデン、サルマ・ハエックが出演する。2020年11月6日公開。今年秋にも撮影がはじまる。

Just announced in Hall H at #SDCC , Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020. pic.twitter.com/k6ZgfX38VW

「シャン・チー」は、MCUの新たな主人公を描く。2021年2月12日公開。中国系カナダ人のシム・リウが主役を演じる。

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS, with Simu Liu, Awkwafina and Tony Leung, directed by Destin Daniel Cretton. In theaters February 12, 2021. pic.twitter.com/VXaqJ5uN6B