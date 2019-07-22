マーベル・シネマティック・ユニバース「フェイズ４」発表　21年末までに公開の映画は？

ブラック・ウィドウ
スカーレット・ヨハンソン主演の「ブラック・ウィドウ」。フローレンス・ピュー、デヴィッド・ハーバー、レイチェル・ワイズも出演する。2020年5月1日に公開だ。
Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLACK WIDOW with Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, and Rachel Weisz. Directed by Cate Shortland. In theaters May 1, 2020. pic.twitter.com/7WGECDIw3t— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019
Officially, Black Widow is coming.. pic.twitter.com/aAXkNuHSjb— Marvel Universe (@77MCU) July 20, 2019
エターナルズ
「エターナルズ」は、MCUの新たなストーリーとキャラクターだ。アンジェリーナ・ジョリー、リチャード・マッデン、サルマ・ハエックが出演する。2020年11月6日公開。今年秋にも撮影がはじまる。
Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020. pic.twitter.com/k6ZgfX38VW— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019
シャン・チー
「シャン・チー」は、MCUの新たな主人公を描く。2021年2月12日公開。中国系カナダ人のシム・リウが主役を演じる。
Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS, with Simu Liu, Awkwafina and Tony Leung, directed by Destin Daniel Cretton. In theaters February 12, 2021. pic.twitter.com/VXaqJ5uN6B— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019
ドクター・ストレンジ
2021年5月には「ドクター・ストレンジ」の続編、「ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス」が公開される。作品は「MCU初の怖い映画」になる。
ベネディクト・カンバーバッチとワンダ・マキシモフ／スカーレット・ウィッチ役のエリザベス・オルセンが復帰する。
Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS with Benedict Cumberbatch and Elizabeth Olsen. Scott Derrickson returns as director. In theaters May 7, 2021. pic.twitter.com/HtF68htiB1— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019
Strange & Wanda teaming up in 'Doctor Strange and the Multiverse of Madness' will be incredible!— Marvel Stuff (@marveIstuff) July 21, 2019
A POWERFUL DUO. pic.twitter.com/1xQQCrwdyA
マイティ・ソー
2021年最後に公開予定の映画は11月5日に公開される。「マイティ・ソー」第4作の「ラブ・アンド・サンダー」だ。
クリス・ヘムズワースが再びソー役を演じる。ジェーン・フォスター役にはナタリー・ポートマンが復帰する。
Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/7RRkOYWTQM— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019
Natalie Portman will return and as FEMALE THOR (from Jason Aaron’s comic run) in 'THOR: LOVE AND THUNDER'. Wow.#SDCC #Marvel pic.twitter.com/XOerCeHDRv— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) July 21, 2019
ブレイド
発表されたなかで最後の映画は、まだ監督や公開時期が決まっていない。バンパイアハンターを描く映画「ブレイド」のリブートになる。アカデミー賞とゴールデングローブ賞を受賞したマハーシャラ・アリが主役を演じる。
Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLADE with Mahershala Ali. pic.twitter.com/mtrDBy5OV0— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019
これに加え、2年にわたってディズニーのストリーミング配信サービスでマーベルのスーパーヒーローを描くドラマ4作が配信される。「ファルコン＆ウィンター・ソルジャー」「ワンダヴィジョン」「ロキ」「ホークアイ」だ。映画でスーパーヒーローを演じた俳優らが再び役を演じる。
さらに、2021年夏、MCU初となるアニメ作品「What If…?」が配信される。同作品はスーパーヒーローたちの話のあり得た展開を描く。
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