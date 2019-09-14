英国人女性が木と結婚し、木の「名字」に変更する意向【写真・動画】

報道によると、ケイト・カニンガムさん（34）はシングルマザーで子どもが2人おり、Rimrose Valley公園をよく散歩している。カニンガムさんは気管支の病気を患っており、公園での散歩は健康にいいと考えている。
I, Kate Cunningham, take thee, Mr Elder tree, to be my wedded husband, to have and to hold, from this day forward... Meet the woman who's taken her campaign against the construction of a dual carriage way to a new level— ITV Granada Reports (@GranadaReports) September 9, 2019
* Footage from @saverimrose * pic.twitter.com/IxZ7kJzYqQ
一方、地元当局は、公園を通る道路を建設するため、多くの樹木を伐採することを決めた。
公園保護の問題に社会の関心を引くため、カニンガムさんはニワトコの木と正式に結婚し、名字をElder (ニワトコ)に変更する意向。
Tree and wife... Congratulations to Kate Elder (was Cunningham) who has married a tree in Rimrose Country Park today(📸 @Peter_Dowd) pic.twitter.com/vLWvQudAcm— North West News (@HeartNWNews) September 7, 2019
結婚式は公園で行われ、カニンガムさんの家族全員と恋人の男性も出席した。家族や友人たちはカニンガムさんの行動を全面的に支持しているという。
なお、樹木を伐採から救うために木と結婚した女性はカニンガムさんが初めてではない。昨年メキシコでは一度に数人の女性が伐採の危機にあった樹木を守るために木と結婚した。
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