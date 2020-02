アリアナ・グランデ　Spotify再生数、記録更新

上記アルバムは「マイ・エヴリシング(My Everything)」、「デンジャラス・ウーマン(Dangerous Woman)」、「サンキュー、ネクスト(thank u, next)」の3作。

1月末、アリアナ・グランデさんはヒット曲「7リングス(7 Rings)」にラッパーのジョシュ・ストーンさんの曲が使われているとして訴えられていた。ストーンさんはDOTの名で活動しており、アリアナさんがストーン氏の2017年のトラック「You Need It, I Got It」とリズムパターンを使用したと主張している。

アリアナ・グランデさんの楽曲はSpotifyの記録を度々更新している。

