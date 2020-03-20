「嵐」のアルバムが売り上げで世界1位に

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国際レコード産業連盟は、日本のアイドルグループ「嵐」のデビュー20周年を記念したアルバムが、2019年に世界で最も売れたアルバムだったと発表した。NHKが報じた。
NHKによると、嵐のデビュー２０周年を記念したベストアルバム『5×20 All the BEST！！ 1999―2019』が、過去1年間に最も売られたアルバムに贈られる国際レコード産業連盟の「Global Album」賞を受賞した。日本のアーティストとして初めてだという。
『5×20 All the BEST！！ 1999―2019』は、12月までに330万枚を売り上げ、1位になった。
2位は米国の歌手テイラー・スウィフトの『Lover』、3位は韓国のグループ「BTS」の『MAP OF THE SOUL: PERSONA』だった。
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