韓国BLACKPINKの新MV　YouTube再生1億回突破、最短記録【動画】

韓国4人組ガールズ・グループBLACK PINK（ブラックピンク）の最新トラック「How You Like That」のミュージックビデオ（MV）が、公開から史上最短でYouTube再生回数1億回を突破した。聯合ニュースが伝えている。
聯合ニュースの報道によると、これまでの1億回突破最短記録は2019年4月、韓国グループのBTS（防弾少年団）によるものだった。同グループの「Boy With Luv」は24時間で7460万回再生された。
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