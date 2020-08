韓国の人気グループBTS(防弾少年団)は、同グループの新たなドキュメンタリー映画『Break the Silence: The Movie』が9月に公開されることを明らかにした。サイトNMEが伝えた。

『Break the Silence: The Movie』は、昨年行われたBTS初のワールドスタジアムツアー「Love Yourself: Speak Yourself」に密着した作品。同ツアーでは米国、欧州、アジアで公演が行われた。

発表によると、『Break the Silence: The Movie』にはBTSのメンバーが今まで語ったことのない話や、舞台裏の姿などが収められている。

先に、BTSのファンクラブ「ARMY」のために特別に準備されたBTSの英語のシングル『Dynamite』が今月21日にリリースされることがわかった。

