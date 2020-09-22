「かつての栄光のほんの一部」　廃墟と化したピオネール・キャンプの写真がネットで話題に

Тред про заброшенные пионерлагеря (и ДОЛ), коих в советское время было колоссальное количество по всей России (около 40 000).— поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020
В начале 90-х после упразднения пионерской деятельности и распада СССР из этих лагерей как будто все сбежали, оставив внутри нетронутым. pic.twitter.com/RdhJ89Xwyl
В пионерлагерях не только поддерживали здоровье детей, но и воспитывали патриотических дух.— поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020
Сегодня это в основном места паломничества любителей заброшенных мест. И, к сожалению, до нашего времени сохранилась очень малая часть былого пионерского величия. pic.twitter.com/QDCYrOeqwr
@nakifariaさんは、「90年代初めのソ連崩壊後にピオネールが廃止されたことにより、これらのキャンプは、内部はそのままの状態でピオネール全員が逃げ出したかのようになっています」と説明している。
Знаменитый своими безумными скульптурами лагерь "Сказка", построенный в советские годы для детей сотрудников издательства "Детская литература".— поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020
Лишнее подтверждение того, что фантазия человека безгранична. И что время любое искусство может сделать криповым. pic.twitter.com/LE4v6BMQ0Z
@nakifariaさんが選んだキャンプの中には、非常に独創的なものもある。例えば、変わった彫刻や装飾が施されたキャンプ「おとぎ話」は、ソ連時代に出版社「児童文学」の子どもたちのために建てられた。
あるユーザーはその内装を見て「まるでエジプトのお墓（ピラミッド）に描かれている壁画のようだ」とコメント。
その美しさに魅せられたユーザーは「ロシアの美はココーシニク（ロシアの民族衣装の女性用頭飾り）だけじゃない！本物のディストピアもあるなんてカッコイイ！」というコメントを投稿している。
さらに別のユーザーは「廃墟となったロシア全土のピオネール・キャンプの情報が掲載されているサイト（https://zpl-ussr.ru）がある」とのコメントを残している。
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