「かつての栄光のほんの一部」　廃墟と化したピオネール・キャンプの写真がネットで話題に

Тред про заброшенные пионерлагеря (и ДОЛ), коих в советское время было колоссальное количество по всей России (около 40 000).



В начале 90-х после упразднения пионерской деятельности и распада СССР из этих лагерей как будто все сбежали, оставив внутри нетронутым. pic.twitter.com/RdhJ89Xwyl