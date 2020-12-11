The Game Awards 2020が今年の最優秀ゲームを発表

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今年のThe Game Awards 2020（ゲームアワード2020）が今年発売されたゲームの中から選ばれた最優秀作品を発表した。授賞式の様子は Youtubeの thegameawardsチャンネルで生中継で放映された。
「 The Last of Us: Part 2 」（ラスアス２）は今年の最優秀作品に贈られる「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」を受賞。同時に「ベスト・アートデザイン」「ベスト・ナレイティブ」「ベスト・オーディオデザイン」賞を受賞。この他、障害者にも最もアクスしやすいゲームと評価された。
「ベスト・サウンドトラック」賞の1位は Final Fantasy VII リメイク版、ベスト・アクション賞は Hadesが受賞した。
「あつまれどうぶつの森」（あつもり）は「ベスト・ファミリーゲーム」賞に、マイクロソフト・フライトシュミレーターは「ベスト・ストラテジー」賞に選ばれた。
また「ゴースト・オブ・ツシマ」は最多のゲーマーの評価を得た「プレイヤーズ・ボイスアワード」を授与されている。
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