The Game Awards 2020が今年の最優秀ゲームを発表

「 The Last of Us: Part 2 」(ラスアス2)は今年の最優秀作品に贈られる「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」を受賞。同時に「ベスト・アートデザイン」「ベスト・ナレイティブ」「ベスト・オーディオデザイン」賞を受賞。この他、障害者にも最もアクスしやすいゲームと評価された。

「ベスト・サウンドトラック」賞の1位は Final Fantasy VII リメイク版、ベスト・アクション賞は Hadesが受賞した。

「あつまれどうぶつの森」(あつもり)は「ベスト・ファミリーゲーム」賞に、マイクロソフト・フライトシュミレーターは「ベスト・ストラテジー」賞に選ばれた。

また「ゴースト・オブ・ツシマ」は最多のゲーマーの評価を得た「プレイヤーズ・ボイスアワード」を授与されている。

関連ニュース