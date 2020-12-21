アリアナ・グランデ、LAの高級不動産エージェントと電撃婚約【写真】

グランデはインスタグラムに婚約者との2ショットや婚約指輪の写真を投稿し、「永遠にずっと」というキャプションを添えた。
A ARIANA TÁ NOIVA! SOCORRO-— iludida.com (@MariaPigoniii) December 20, 2020
eu tô MUITOOOOOO feliz por ela,
a ari merece todo o amor e toda a felicidade que existe nesse mundo.#ARIANAGRANDE #ArianaGrande pic.twitter.com/g3cUaPlHdu
米ピープル誌によると、グランデがゴメス氏と交際を開始したのは2020年1月のことで、新型コロナウイルスの感染拡大による自粛生活をロサンジェルスで共に過ごしていたという。
She’s finally gonna be walking down the aisle holding hands with her momma🥺💕#Ariana #ARIANAGRANDE pic.twitter.com/ZLwu14qgCk— Dove💍 (@Dove4life05) December 20, 2020
アリアナが5月にリリースしたジャスティン・ビーバーとのコラボシングル「Stuck with U」のミュージックビデオでは、カップルで共演も果たしていた。
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