サイバーパンク2077／Cyberpunk 2077　今年のベストゲームに

1位に選ばれたのはCyberpunk 2077」。レビューにはディティール性の高さ、印影、反射やライティング効果、その他のビジュアル性に富んだ特徴が評価されている。一方で専門家は、同ゲームの本当の素晴らしさは最新スペックの端末でなければ評価できないとも指摘している。

同じく上位を占めたのは「Spider-Man Miles Morales」、「Microsoft Flight Simulator」、「Half-Life: Alyx」、「 The Last of Us: Part II, Demon's Souls Remake 」、「DOOM Eternal」、「Ori and the Will of the Wisps и Minecraft RTX」だった。

「Cyberpunk 2077」は何度か発売延期を経て今年12月10日に待望のリリース。ゲームの舞台は未来都市ナイトシティ。ここではプレイヤーは何の制限もなく自由に行動できる。度重なる発売延期は不具合の解消によるものだが、めでたく発売となってもバグが多いことが指摘されている。

先日、開発元であるポーランドの「CD Projekt Red」はユーザーに謝罪し、製品に満足が行かない場合は返金に応じる旨を発表した。販売を扱うソニー・インタラクティブ・エンタテインメント(SIE)は同ゲームをプレイステーションストアから削除している。