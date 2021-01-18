サハラ砂漠に雪が写真家がこの珍しい現象を見事に撮影

アルジェリアでは10日に気温が急激に低下し、13日には氷点下まで下がった。他のネットユーザーも、雪に覆われたサハラ砂漠の写真を投稿している。
Sahara desert. Also here we have snow. pic.twitter.com/3PudCb2HeX— Paolo Tancioni (@PTancioni) January 16, 2021
サハラ砂漠の入り口とも呼ばれるアインセフラは、アトラス山脈に近いため気温が下がることは珍しいことではないが、雪が降ることはほとんどない。同地で前回雪が降ったのは、2018年1月。
Aïn Sefra - Algeria— 𐤀 ⁷ sarah (@pastelsvmk) January 16, 2021
13 - 01 - 2021
Photos by: Badro Zëghdane pic.twitter.com/MxezbkCYLq
モロッコの一部地域でも先日、雪が積もっていた。
And no snow falls on the sand until the Moroccan Sahara becomes more wonderful and beautiful pic.twitter.com/7aMrJbmXoh— Randa Mansour (@alnassir500) January 16, 2021
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