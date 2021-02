大人気ゲーム『ラスト・オブ・アス』の実写ドラマ版　その主演が決定

パスカルさんのジョエル役抜擢は、原作ゲームのクリエイティブ・ディレクター(ドラマ版のプロデューサー及び脚本も担当)のニール・ドラックマン氏がツイッターで明らかにしている。

『The Last of Us』は、ソニーのプレイステーションで販売されているゲームシリーズ。1作目は2013年、2作目( The Last of Us Part II )は2020年にプレイステーション4専用タイトルで発売された。この2作目の開発元はノーティドッグ。The Game Awards 2020では、The Last of Us Part II は2020年で最も評価されたゲーム作品に選ばれた。

ペドロ・パスカルさんは、チリ系米国人俳優。パスカルさんは、『マンダロリアン』、『ナルコス』、『ゲーム・オブ・スローンズ』などのドラマ作品や、映画『ワンダーウーマン』や『ワンダーウーマン1984』などの出演作で知られている。実写ドラマ版『The Last of Us』でヒロインの少女エリーを演じるのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』や『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』に出演したベラ・ラムジーさん。

1月には、ロシアのカンテミル・バラゴフ監督がドラマ『The Last of Us』のパイロット版を撮影することが報じられた。