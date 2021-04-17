「ソウルフル・ワールド」2020年米アニー賞作品賞

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ピクサー・アニメーション・スタジオの長編アニメ映画「ソウルフル・ワールド」が米アニー賞（国際アニメーション映画協会主催）で作品賞など7冠に輝いた。同賞HPで発表された。
物語の中心はニューヨークのジャズマンと彼のソウル（魂）の実存的な冒険。2020年末に公開以来、世界興行売上げは1億1700万ドル（約127億2600万円）。
ピート・ドクター監督、ケンプ・パワーズ脚本の「ソウルフル・ワールド」は今年2月にゴールデングローブ賞アニメ部門作品賞を受賞している。
エンタメ界のメジャーな賞では、今年3月にアカデミー賞ノミネート作品が発表された。2020年12月にはThe Game Awards 2020（ゲームアワード2020）で「 The Last of Us: Part 2 」（ラスアス２）が「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」など4賞を受賞している。
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