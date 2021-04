「ソウルフル・ワールド」2020年米アニー賞作品賞

物語の中心はニューヨークのジャズマンと彼のソウル(魂)の実存的な冒険。2020年末に公開以来、世界興行売上げは1億1700万ドル(約127億2600万円)。

ピート・ドクター監督、ケンプ・パワーズ脚本の「ソウルフル・ワールド」は今年2月にゴールデングローブ賞アニメ部門作品賞を受賞している。

エンタメ界のメジャーな賞では、今年3月にアカデミー賞ノミネート作品が発表された。2020年12月にはThe Game Awards 2020(ゲームアワード2020)で「 The Last of Us: Part 2 」(ラスアス2)が「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」など4賞を受賞している。

