英国の覆面ストリートアーティスト、バンクシーの作品『Love is in the Air(愛は空中に)』が、オークションハウスのサザビーズに出品された。美術作品の購入決済で初めて仮想通貨の使用が可能になるという。

© AFP 2021 / University Hospital Southampton / Stuart Martin 医療従事者に捧げられたバンクシー作品 オークションで記録的な25億円で落札

サザビーズによると、『Love is in the Air』の予想落札価格は300万ドル(約3億2800万円) から500万ドル(約5億4700万円)と推定されており、 仮想通貨のビットコインまたはイーサリアムで支払うことができる 。なお、 サザビーズのサイトによる と、 取引はこれまで通りドル建てで行われる。

『Love is in the Air』は90x90cmのキャンバスで、 バンクシーのサインが入っている。 花束を投げようとしている抗議デモの参加者が描かれている。

社会的不平等、当局の偽善、 または新型コロナウイルス感染症のパンデミックのような焦眉の問 題を提起するバンクシーのグラフィティ(落書き)は、 バンクシーに世界的な名声をもたらし、非常に人気がある。

