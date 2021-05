北イタリアの湖　70年前に失われた村、現る

伊南チロル地方のレジア湖は、湖面から協会の鐘楼のみがのぞく景観で有名。その底には1950年に水力発電所の建造に伴い水中に沈んだクロン村がある。

