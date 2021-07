猫のステパンは、TikTokの新たな人気者となった。1980年代のスティーヴィー・ワンダーのヒット曲『心の愛(原題: I Just Called to Say I Love You)』が流れる中、グラスワインが置かれたテーブルにむっつりと物思いにふけっているような表情で座るステパンの動画は2750万回以上再生され、730万件のいいねを獲得した。

​ステパンの同じような動画はTikTokだけでなく、Instagramでも数百万回再生され、数十万件のいいねを獲得している。

ステパンの飼い主によると、ステパンは13歳で、生後1か月のときに路上で拾われた。飼い主は「ステパンの顔の表情は、ひとつの芸術です」と述べている。

