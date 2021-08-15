3児の母親がミセス・ロシアに選ばれる【写真】

コンクールの決勝は14日にモスクワで開催された。
「ミセス・ロシア2021」には中部ノボクズネツク出身のアンナ・フィリッポワさんが選ばれた。
また、「ミセス・ロシア・アース」にはサマーラ州出身のレリヤ・ベロゼロワさん（34）が選ばれた。
👑 Миссис Самарская губерния 2021 - девушка из Камышлинского района!— Администрация Камышлинского района (@kam_adm) February 9, 2021
️
БЕЛОЗЁРОВА РЕЛИЯ - родом из п. Чулпан Камышлинского района!👑
💥1 место на конкурсе "Кинодива"
💥победительница в конкурсе "Кулинарный поединок "
@reliabelozerova pic.twitter.com/NxRY3bFYBy
45歳以上の女性を対象とした「ミセス・ロシア・クラシック」の分野では南部ゲレンジュジク市出身のマリーナ・キセリョワさん（50）が輝いた。
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