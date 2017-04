スプートニク日本

紙幣にはチャーチル元首相の肖像画の横に、『私が提供できるものは血と努力と涙と汗だけだ』(I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat)との首相就任演説の一部が引用されている。

コンセプトイメージでは句読点の規則は遵守されていたが、最終デザインからは2重引用符や句点が抜かれた。

オックスフォード大学のタラ・スタブス教授は、「ウィンストン・チャーチルではなく、5ポンド紙幣がこのように話しているように見えます。引用符と句点は必要です。」

新たなプラスチック素材の、エリザベス女王とチャーチルの肖像が描かれた5ポンド紙幣は、昨年9月に流通が始まってすぐにスキャンダルの原因となった。動物の権利保護者やベジタリアンが、新紙幣に動物性脂肪を含む獣脂が用いられていると知ったのだ。

イングランド銀行はこの事実を認め、この問題を調査していくよう約束。新5ポンド紙幣の発行には4600万ポンド(約66億7000万円)が用いられた。