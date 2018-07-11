英王室、王立空軍１００周年祝賀に全員で参加【写真・動画】

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先に体調悪化と曾孫の洗礼式欠席の情報が伝えられていたにもかかわらず、式典の際に９２歳の君主は機嫌が良く、来賓に対して微笑んでいたと強調されている。

Members of The Royal Family then moved to the balcony at Buckingham Palace to view a fly past display featuring 100 aircraft. #RAF100 pic.twitter.com/tyL3JrkWH3 — The Royal Family (@RoyalFamily) 10 июля 2018 г.

また、同空軍１００周年の祝賀には、王室にとって特別な意義があると指摘されている。例えば、ウィリアム王子は空軍中尉の階級を有している。両王子とも、今回の祝賀式典には完全な軍服姿で現れた。

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