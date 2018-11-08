ＮＡＴＯ兵、ノルウェーで演習中に排泄や耕作地破壊　訴え数百件

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冷戦後最大規模の軍事演習トライデント・ジャンクチャー１８中にノルウェー軍に出された苦情は計４４２件。

Soldiers train in Norway as part of Exercise #TridentJuncture a large-scale #NATO exercise involving more than 50,000 personnel and 10,000 vehicles from 31 countries pic.twitter.com/B7T5GpX3hb — British Army (@BritishArmy) 7 ноября 2018 г.

​苦情の大半は、草刈りの間に車両から作物や牧草地に害を受けた農家からのもの。対照的に、他の人々は、ＮＡＴＯ兵士によって残された非衛生的な条件を嘆いている。

🇺🇸US Marines and 🇪🇸 Spanish troops conduct the "Battle of Oppdal", in 🇳🇴 Norway, as part of their training during #NATO exercise #TridentJuncture. pic.twitter.com/M46dk0fwy2 — STRIKFORNATO (@STRIKFORNATO) 3 ноября 2018 г.

​ＮＡＴＯ演習中の環境保護と損害の担当者によると、ノルウェー軍は学校や競技場などの公共の場付近で米軍やスウェーデン兵士が排便していたとの訴えを受け取った。

多くの訴えに関わらず、大半のノルウェー人はＮＡＴＯに対して肯定的なようだ。軍が行った調査によると、世論のＮＡＴＯ支持率は演習開始前の６４％から６９％に上がった。

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