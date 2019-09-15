英国の環境活動団体　ヒースロー空港付近でドローン飛ばす　業務妨害が目的

英国の環境活動団体「エクスティンクション・レベリオン（絶滅への反抗）」は、ロンドンのヒースロー空港の業務妨害を画策し、空港の近くでドローンを飛ばした。同団体のツイッターによると、「ヒースロー・ポーズ（ヒースロー空港の一時停止）」と命名されたこのアクションではドローン1機が飛ばされ、これに参加していた10人が拘束されている。

現在、空港では全便の離発着が通常通り行われており、運航に支障はでていない。

Moment Heathrow eco plotters tried to wreck today's travel plans of millions by flying DRONES above airport https://t.co/EUVhxoEl9x pic.twitter.com/4yz9LTxk61 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 13 сентября 2019 г.

​これより前、アクションに関連して、同団体の指導者のひとり、ロジャー・ハラム氏が拘束されている。

Police #Arrested two alleged members of the #Heathrow Pause group, a splinter cell of activists from the Extinction Rebellion movement, after futile attempts to disrupt air traffic at #Heathrow Airport using drones.



The pair were ...https://t.co/PPAFXO6pcN pic.twitter.com/5ar9yg7Jwa — ⓵ⒷⓊⓋ 📡 💥 ↳♗ⓢ☂€♫ ☂⊙ ☂♄♗ⓢ (@_1BUV) 13 сентября 2019 г.

​エクスティンクション・レベリオンは7月にもコンクリート工場の入り口を封鎖するアクションを起こし、6人の参加者が警察に拘束されている。その3ヶ月前の4月、同団体はロンドン市内の数か所で道路を封鎖して集会を開き、交通妨害を行った。その際に、英国当局が交渉に応じないのであれば、ロンドンでさらなる混乱を引き起こすと予告がなされていた。

英国の環境活動団体「エクスティンクション・レベリオン」は昨2018年10月に設立され、地球温暖化の低減、自然・環境保護を活動目的とし英国で度々アクションを起こしている。