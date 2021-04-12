トルコ　ロケットエンジン試験成功　月計画

ヴァランク産業技術相はツイッターに「国家宇宙プログラムの一貫として月計画第1段階の硬着陸に向けて準備が続けられている。ロケット点火システムとハイブリッドロケットエンジンの試験は成功した」と投稿した。
Milli Uzay Programı kapsamındaki Ay Misyonunun ilk aşaması olan sert iniş için hazırlıklarımız sürüyor.— Mustafa Varank (@varank) April 11, 2021
Delta V’nin geliştirdiği;
🔥Sonda Roketi’nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi
🚀Hibrit roket motor testi
🎯Tam başarılı!#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷@SavunmaSanayii pic.twitter.com/gMUqIAGvuB
トルコのエルドアン大統領は2月9日に同国の宇宙計画を発表。自国における発射基地建設のほか、同国初となる人類を宇宙に送り、2023年末に月面に探査機を着陸させる計画を進める。
ヴァランク産業技術相はその後、宇宙での協力に関しロシアを含めた複数の国と交渉を行っていると明かした。
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